Накопительные пенсии в России повысят на 17,3% с 1 августа

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фонд пенсионного и социального страхования РФ с августа проведет перерасчет накопительных пенсий, увеличив их на 17,3%, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-служба Соцфонда.

"Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%). Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек, являющихся получателями средств на данный момент", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что повышение затронет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. "То есть такой же ежемесячной пенсией, но в течение периода, определенного самим человеком. Срочную пенсионную выплату также предоставляют тем, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования", - напомнили в Соцфонде.

Таким пенсионерам, по информации пресс-службы, Соцфонд увеличит выплаты в августе еще более высокими темпами, чем получателям накопительных пенсий, - на 19,3%. По предварительным данным, это повышение затронет 37,3 тыс. чел., сообщили в фонде.

Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 млрд руб.

В Соцфонде отметили, что абсолютное большинство россиян получает накопления вместе с пенсией по возрасту.

По данным пресс-службы, средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тыс. руб. в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты - 3 тыс. руб.

Там напомнили, что повышение размера выплат, согласно действующим правилам, проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год; соответствующий порядок закреплен федеральным законом о финансировании выплат за счет средств пенсионных накоплений. В настоящее время инвестированием пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний; совокупно они предлагают гражданам 13 портфелей для размещения средств.