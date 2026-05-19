Путин перед визитом в КНР объявил о поддержке безвизового режима с Китаем

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия приветствует введение на взаимной основе безвизового режима с Китаем, отметил в видеообращении в преддверии официального визита в КНР президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, ещё лучше понимали друг друга, перенимали всё то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами", - заявил президент России.

Путин также подчеркнул, что введение безвизового режима "не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая".

