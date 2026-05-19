В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на промышленном объекте в Ярославской области произошло после массированной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

"Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы. Пострадавших нет, сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Евраев Ярославская область
