В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на промышленном объекте в Ярославской области произошло после массированной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

"Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы. Пострадавших нет, сообщил он.