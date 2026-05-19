РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, заявили в Минобороны России во вторник.

"В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии", - сказали в ведомстве.

"К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов", - сообщили в министерстве.