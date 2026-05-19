Бывший зампред Ставропольского краевого суда арестован по делу о взятках

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России санкционировал арест бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба ВС.

"Специальная судебная коллегия ВС России удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Михаила Хрипунова меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, отметив, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении трех отставных судей из Ставропольсвого края, в том числе Хрипунова, возбудили в марте.

"Уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничества во взяточничестве и получения взяток возбуждено в отношении заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова (ч.1 ст.30, п. "в" ч.5 ст.290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, п."в" ч.5 ст.290 УК), судьи Октябрьского районного суда Ставрополя в отставке Тимура Набокова (ч.4 ст.291.1, ч. 4 ст. 290, п. "а, б" ч. 3 ст. 291.1 УК) и зампредседателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева (ч.4 ст.291.1 УК)", - сообщал СКР.

По версииследствия, в августе и декабре 2023 года трое посредников предложили Хрипунову взятки в 1 млн и 3 млн рублей за содействие в переводе двух фигурантов под домашний арест. Он согласился, но суд не удовлетворил ходатайство, поэтому деньги переданы не были.

В июле 2024 года Хрипунов при посредничестве двух человек получил взятку в 500 тысяч рублей, за что повлиял на коллегию по гражданских делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила требования заинтересованного лица, отмечал СК.

Решениями квалификационной коллегии судей Ставропольского края и Высшей квалификационной коллегии судей России полномочия фигурантов были прекращены.

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

