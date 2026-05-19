СВР заявила, что Украина готовит удары по российскому тылу с территории Латвии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки РФ заявили, что Вооруженные силы Украины ведут подготовку к нанесению серии новых ударов по тыловым регионам России.

"Командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ", - говорится в сообщении ведомства, опубликованным во вторник.

Согласно сообщению, таким образом Киев "нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике".

По данным СВР, Украина "не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии". "Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств", - пояснили в ведомстве.

"Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак", - указывается в сообщении СВР.

Как отметили в ведомстве, "несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции". "Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно", - уточнили там.

"В Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс", - сообщили в СВР.

В службе добавили, что "современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА".

"Нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия", - заключили в ведомстве.