Поиск

Более 40 обстрелов Энергодара совершено за ночь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли более 40 атак на город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник.

"Ночью противник совершил массированную атаку на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС становились объектами удара ежедневно 16-18 мая.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Энергодар Евгений Балицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов