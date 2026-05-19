Более 40 обстрелов Энергодара совершено за ночь

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины предприняли более 40 атак на город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник.

"Ночью противник совершил массированную атаку на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили. Всего зафиксировано более 40 атак", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, обошлось без пострадавших.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС становились объектами удара ежедневно 16-18 мая.