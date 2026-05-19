Поиск

Житель Североморска и гражданка Украины осуждены за финансирование ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор жителю главной базы Северного флота (СФ) - Североморска, а также проживавшей в Москве гражданке Украины по делу о государственной измене, сообщило УФСБ по СФ.

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции, "разработал план оказания материальной помощи вооруженным силам Украины, а также ее службе безопасности". Для этого он привлек гражданку Украины, которая имела возможность делать денежные переводы в эту страну через своих родственников.

"С декабря 2022 года по май 2024 года подсудимые совершили 78 денежных переводов. Поступавшие от них средства использовались для приобретения индивидуальных средств защиты, специального оборудования, вооружения и техники для ВСУ и СБУ, включая беспилотные летательные аппараты и транспорт, необходимые для достижения превосходства над Вооруженными Силами Российской Федерации в период проведения СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подельники общались через различные мессенджеры и социальные сети, и анализ их переписки подтвердил систематические переводы денег для помощи военнослужащим ВСУ и сбор средств на дроны.

Мужчине назначено 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 450 тыс. рублей, женщине - 12 лет общего режима и штрафом в 400 тыс. рублей по ст.275 УК РФ (госизмена).

Приговор вступил в законную силу.

ВСУ ФСБ Североморск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Аэролодка перевернулась на Байкале, 10 человек спасены

СВР заявила, что Украина готовит удары по российскому тылу с территории Латвии

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Минобороны РФ заявило, что в учении ядерных сил участвуют почти 65 тыс. человек

РФ начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, достигло пяти

В результате атаки БПЛА на Ярославскую область произошло возгорание на промышленном объекте

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА

 Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9483 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов