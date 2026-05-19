Житель Североморска и гражданка Украины осуждены за финансирование ВСУ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор жителю главной базы Северного флота (СФ) - Североморска, а также проживавшей в Москве гражданке Украины по делу о государственной измене, сообщило УФСБ по СФ.

Установлено, что мужчина, являясь противником специальной военной операции, "разработал план оказания материальной помощи вооруженным силам Украины, а также ее службе безопасности". Для этого он привлек гражданку Украины, которая имела возможность делать денежные переводы в эту страну через своих родственников.

"С декабря 2022 года по май 2024 года подсудимые совершили 78 денежных переводов. Поступавшие от них средства использовались для приобретения индивидуальных средств защиты, специального оборудования, вооружения и техники для ВСУ и СБУ, включая беспилотные летательные аппараты и транспорт, необходимые для достижения превосходства над Вооруженными Силами Российской Федерации в период проведения СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подельники общались через различные мессенджеры и социальные сети, и анализ их переписки подтвердил систематические переводы денег для помощи военнослужащим ВСУ и сбор средств на дроны.

Мужчине назначено 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 450 тыс. рублей, женщине - 12 лет общего режима и штрафом в 400 тыс. рублей по ст.275 УК РФ (госизмена).

Приговор вступил в законную силу.