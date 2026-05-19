Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Росавиация планирует встретиться с руководством AZUR air, чтобы обсудить снятие ограничений сертификата эксплуатанта компании, сообщил журналистам на форуме ЦИПР-2026 глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Планируем провести новую встречу с руководством перевозчика на площадке агентства. Обсудим в том числе снятие ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air", - сказал он.

По его словам, основные замечания регуляторов, которые привели к ограничению сертификата, компания устранила.

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки - ИФ) до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали многочисленные задержки рейсов в начале года, которые были связаны, в том числе, с отказами двигателей. Если до указанного срока нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

Руководству AZUR air был выдан ряд рекомендаций по повышению уровня безопасности полетов. После этого компания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов - документация по ним должны быть приведена "в надлежащий порядок", говорил Ядров ранее.

AZUR air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun. По итогам 2025 года авиакомпания замкнула десятку крупнейших в России по пассажиропотоку (перевезла 2,3 млн человек, -1% г/г). Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым данным, в эксплуатации находится менее половины из них.