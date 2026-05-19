Аэролодка перевернулась на Байкале, 10 человек спасены

Поиски еще четверых продолжаются, заявили в МЧС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Аэролодка перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале, 10 человек спасены, продолжаются поиски еще четверых, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Аэролодка "Север-750", где находились 14 человек, перевернулась в районе скалы Черепаха. Спасено 10 человек", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что среди спасенных - 14-летний подросток.

"Поиски четырех человек продолжаются", - добавили в МЧС.

На месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники. Дополнительно на место аварии направлена водолазная группа МЧС.

МЧС РФ Байкал
