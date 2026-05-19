Для российских школ разрабатывают учебник по физкультуре

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, сообщил министр Сергей Кравцов.

"У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник", - сказал Кравцов в ходе общения с учителями физкультуры в рамках Всероссийского съезда, открывшегося во вторник в Тульской области.

По словам министра, каждая спортивная федерация сможет принять участие в реализации школьных программ.

"Мы утвердили программы по всем основным видам спорта. И сегодня практически каждая федерация может работать в школе. У нас большая программа - "Футбол в школе", "Самбо в школе", дзюдо, борьба и хоккей. Конечно, это очень важно", - отметил Кравцов.

"В школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет "физкультура" не менее важен, чем предметы, входящие в единый государственный экзамен", - подчеркнул министр.

Участниками первого форума стали более 600 городских и сельских учителей со всей страны, а также чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств, ведущие эксперты в области спорта и образования, представители спортивных федерации.

