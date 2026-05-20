США в среду проведут испытательный пуск МБР Minuteman III

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в среду проведут очередной испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в районе Тихого океана, сообщает Командование глобального удара ВВС США.

"Цель программы испытательных запусков МБР состоит в подтверждении эффективности, готовности и точности системы вооружения", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что испытание планировалось давно и не связано с какими-либо событиями в мире.

Запуск будет произведен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в район американского тихоокеанского ракетного полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).