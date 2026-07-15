В МВД допустили отмену штрафов саратовским автомобилистам за стояние в очередях на АЗС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Оштрафованные за нарушение правил остановки и стоянки в очередях на АЗС Саратовской области водители могут обжаловать наказания, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, принадлежащих региональным органам власти. Отмена указанных постановлений возможна в рамках их обжалования либо опротестования прокурором, - разъяснила она. - Во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции МВД России будут приниматься решения об их (административных наказаний - ИФ) отмене".

Штрафы будут отменять "с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости".

Волк добавила, что по инициативе управления Госавтоинспекции Саратовской области с 1 июля фиксация правонарушений специальными комплексами не ведется.