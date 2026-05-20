Петербургский Закс передал вакантный мандат Анисимову из "Яблока"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вакантный мандат Заксобрания Петербурга получил зампред регионального отделения партии "Яблоко" Дмитрий Анисимов, сообщил на пленарном заседании спикер Закса Александр Бельский. Он сослался на решение Санкт-Петербургского избиркома.

Место в парламенте Петербурга освободилось в конце апреля, когда сложил полномочия руководитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов. Сам Шишлов объяснял, что решил передать мандат другому партийцу в связи с решением суда, лишившим его права участвовать в предстоящих сентябрьских выборах. В конце апреля 2026 года Шишлов был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной символики).

Анисимов родился в Ленинграде в 1991 году. Он кандидат политических наук, член "Яблока" с 2017 года, входит в федеральный совет партии. Член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).