Россия и КНР озабочены накоплением в Японии чувствительных ядерных материалов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москва и Пекин серьезно озабочены накоплением Японией чувствительных ядерных материалов при отсутствии достоверных подтверждений их гражданского назначения, призывают Токио придерживаться международных обязательств.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятом по итогам саммита. В заявлении говорится о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

"Стороны серьезно озабочены ведущимся Японией на протяжении длительного времени масштабным накоплением чувствительных ядерных материалов в отсутствие достоверных подтверждений их гражданского назначения", - говорится в документе.

Москва и Пекин сохраняют бдительность в отношении неприемлемых амбиций и крайне провокационных шагов правых сил Японии по пересмотру "трех неядерных принципов", переходу к еще более дестабилизирующим схемам осуществляемого с союзниками "расширенного ядерного сдерживания" с потенциальными элементами "совместных ядерных миссий" с ее союзниками и даже обретению собственного ядерного оружия.

Стороны, отмечается в заявлении, "призывают правительство Японии в полной мере придерживаться международно-правовых обязательств, в том числе определенных ДНЯО".

ДНЯО Си Цзиньпин Япония Китай Владимир Путин
