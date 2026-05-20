Ушаков не исключил встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в КНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вряд ли откажутся от возможности двусторонней встречи "на полях" саммита АТЭС в ноябре 2026 года в Китае, сказал Первому каналу помощник Путина Юрий Ушаков.

"Я думаю, что, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, проведут какую-то встречу. Пока это все не согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от нее вряд ли кто-то будет отказываться", - заявил он.среду.

Отвечая на вопрос, есть ли перспективы других российско-американских встреч, Ушаков заявил: "О встрече на высшем уровне пока разговор не идет".

Ранее в этот день теоретическую возможность такой встречи не исключил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что график встреч президента России на этом саммите будет верстаться позднее, в зависимости от состава участников мероприятия.