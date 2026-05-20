Швыдкой призвал музеи взвешивать риски перед выставками на Ближнем Востоке

До недавних пор со странами Персидского залива у России было, по его словам, "незамутненное культурное сотрудничество"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Музеям необходимо учитывать логистические риски при организации выставок со странами Персидского залива, с которыми до недавних пор у России было абсолютно незамутненное культурное сотрудничество, заявил на пленарном заседании "Интермузея" спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Очевидно совершенно, что мир меняется стремительно, это не форма речи, а те пространства, регионы, страны, которые казались абсолютно защищенными и стабильными и с которыми у нас было абсолютно незамутненное культурное сотрудничество, скажем, со странами (Персидского) Залива, такими, как Оман, Арабские Эмираты, Бахрейн. Сегодня мы понимаем, что в логистике музейных обменов появились огромные риски, которые, безусловно, влияют на все межмузейное сотрудничество", - сказал он.

По его данным, у зарубежных музеев "достаточно большой интерес к тому, чтобы перевозить в Россию" музейные предметы.

"Понятно, что сегодня, безусловно, можно привозить в Россию, хотя, как вы понимаете, в нынешней ситуации тоже существует свои риски, но вывозить вещи, даже в те страны, которые оказались абсолютно защищенными, сегодня достаточно сложно", - добавил Швыдкой.

Он призвал музеи при формировании выставочных планов учитывать эти риски и то, насколько безопасна страна, куда планируется вывезти экспонаты.

По его мнению, на сегодняшний день о безусловном музейном сотрудничестве можно говорить с рядом стран, среди них Китай и страны СНГ - Казахстан, Узбекистан и Белоруссия.