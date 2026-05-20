АТОР ждет роста турпотока в Китай в связи с продлением безвиза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские туроператоры отмечают, что отмена виз для въезда в Китай уже привела к резкому росту продаж туров, и ждут еще большего повышения спроса на направление после продления безвиза, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Спрос на экскурсионные программы по материковому Китаю после введения безвиза в сентябре 2025 года вырос в несколько раз. Увеличились и продажи туров на остров Хайнань: благодаря безвизу туристы могут летать туда не только прямыми рейсами, но и с пересадками через другие города Китая. В ряде случаев это делает итоговую стоимость поездки ниже. По итогам 2025 года Хайнань установил рекорд по российскому турпотоку, приняв 505,3 тысячи граждан России", - говорится в сообщении.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году количество туристических поездок россиян в Китай увеличилось на 30,1% год к году и достигло 2 469 020 визитов. В I квартале 2026 года Китай принял 690 069 граждан России, что на 53,7% больше, чем годом ранее.

В 2025 году Китай занял первое место по количеству визитов в Россию: страну посетили 834 466 граждан КНР. По итогам I квартала 2026 года туристы из Китая совершили 154 210 поездок, что на 44,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Как отмечают в ассоциации, безвизовый режим не только снижает расходы туристов на поездку, но и расширяет географию путешествий. В ассортименте туроператоров появилось больше маршрутов по Китаю: сейчас у организованного рынка представлены почти все популярные локации и основные виды отдыха.

В ТОП популярных у россиян регионов, помимо Пекина и Шанхая, входят провинция Сычуань, Гуандун (Гуанчжоу), Шэньси (Сиань), провинция Хунань с горами Аватара.

"Конечно, мы положительно оцениваем решение о продлении безвизового режима. Это даст дополнительный стимул к развитию китайского направления на российском и увеличит турпоток в том числе из регионов России, которым стало гораздо удобнее изучать Китай", - сообщила генеральный директор компании China Travel Анастасия Витушинская.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил 20 мая, что Пекин решил продлить безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года.

Безвиз для россиян Китай ввел в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.