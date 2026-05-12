Турпоток в РФ из Китая вырос на 44,4% в первом квартале 2026 года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Более 290 тыс. иностранных туристов посетили Россию в январе-марте этого года, лидером въездного турпотока стал Китай с приростом более чем в 44%, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Всего за первый квартал 2026 года Россию посетили с целью туризма 293,18 тыс. иностранных граждан, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, лидером въездного турпотока стал Китай, откуда приехали 154,21 тыс. путешественников, это на 44,4% больше, чем в 2025 году. Как отмечают в Ассоциации туроператоров, рост связан, в первую очередь, с введением безвизового въезда для китайских граждан с 1 декабря 2025 года.

Второе место занял Туркменистан с 20,5 тыс. туристов (+120,7%). Замыкает тройку лидеров Турция с 16,8 тыс. туристических прибытий, это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На четвертом месте - Саудовская Аравия с 14,83 тыс. туристов (+ 49,7%). Пятое место заняла Индия, которая годом ранее была лишь на восьмом месте. В январе-марте Россию посетили 6,95 тыс. туристов из Индии, это на 55,9% больше, чем годом ранее. Шестое место заняла Германия - 6,85 тыс. (-6,2%). За ней следуют ОАЭ с падением на 43%, которое может быть связано с ближневосточным кризисом. Если в первом квартале 2025 года Россию посетили 6,78 тыс. путешественников из ОАЭ, то в этом году - 3,85 тыс. В топ-10 также вошли Казахстан (3,62 тыс., +1,9%) и Куба (3,32 тыс., +31%).

Согласно статистике, всего иностранные граждане в первом квартале посещали Россию со всеми целями 3 320 472 раза, это на 7,6% меньше, чем за тот же период 2025 года.

По общему въезду лидируют Казахстан (637 163), Китай (396 134), Таджикистан (316 978), Киргизия (219 383), Абхазия (113 648), Армения (112 741), Азербайджан (92 287), Белоруссия (92 362), Монголия (63 722), Турция (61 555).