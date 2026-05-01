На морском терминале в Туапсе произошел пожар после атаки БПЛА

К тушению привлечены 128 человек и 41 единица техники

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Территория морского терминала в Туапсе была атакована украинскими БПЛА, в результате чего произошло возгорание, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в ночь на пятницу.

"В Туапсе в результате атаки БПЛА киевского режима произошло возгорание на территории морского терминала", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в Max.

Никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники.

В апреле Туапсе подвергся серии атак беспилотников, в том числе по объектам портовой и нефтяной инфраструктуры. После ударов 16 апреля произошел разлив нефтепродуктов, часть которых попала в реку, в ночь на 28 апреля возник пожар на НПЗ. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, включая девять детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

29 апреля было ликвидировано открытое горение. Оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В четверг утром пожар был полностью потушен, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.