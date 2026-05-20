Совет Федерации одобрил штрафы за нарушение оборота метанола

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ответственности за нарушение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Он вводит административную ответственность, в частности, за реализацию метанола и метанолсодержащих жидкостей без размещения на упаковке предупреждений о наличии метанола в составе и о его опасности для жизни и здоровья: штраф составит для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.

Предусматривается также ответственность за нарушение требований к хранению метанола и метанолсодержащих жидкостей: штраф для должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Предусматривается и штраф за оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей физическим лицом; за оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей с нарушением требований, предусмотренных отраслевым законодательством; за оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых не включена в установленном порядке в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей.

Кроме этого, ужесточается ответственность за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, путем увеличения размеров штрафов за данное правонарушение с сохранением дополнительного наказания в виде конфискации предметов административного правонарушения или без таковой. Так, штрафы устанавливаются в следующих размерах: для граждан - от 10 тысяч до 15 тысяч рублей (действует - от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей); для должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей (действует - от 3 тысяч до 4 тысяч рублей); для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей (действует - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей).