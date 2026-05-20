Новак заявил о скором завершении доработки контрактов по "Силе Сибири 2"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай "Сила Сибири 2" уже на финише, идет доработка контрактов, сказал ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак в интервью ИС "Вести".

"Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов", - сказал он.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год.

