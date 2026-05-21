Один из пострадавших в Севастополе выпускников остается в крайне тяжелом состоянии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе один из школьников, получивших травмы при обрушении балкона, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Все десятеро пострадавших остаются в больнице. С места ЧП 20 мая госпитализировали девять выпускников, позднее вечером одна девочка сама обратилась в больницу, она осталась под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как удовлетворительное, рассказал Развожаев.

"Шестеро ребят — стабильны, у них травмы средней степени тяжести, - добавил он. - Еще трое — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь".

Пострадали выпускники школы № 13. Они вышли 20 мая на балкон второго этажа, чтобы фотографироваться, и балкон рухнул. Выяснилось, что балкон переоборудовали в ходе недавнего капремонта из козырька над входом.