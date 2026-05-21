19-летнего москвича заподозрили в хищении у знакомого 95,5 млн рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Полиция Москвы задержала 19-летнего горожанина, которого заподозрили в хищении у знакомого 95,5 млн рублей под предлогом вложений в бизнес, он арестован, сообщили в столичном управлении МВД. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что молодой человек в 2025 году убедил 45-летнего знакомого из Подмосковья, что якобы ведет бизнес по приобретению и реализации цифровой и бытовой техники, и предложил инвестировать деньги в его несуществующую фирму. Поверив, потерпевший передал москвичу сначала 65,5 млн рублей, а позднее еще 30 млн рублей. Не дождавшись обещанного дохода и своих денег, гражданин обратился в полицию.

"Установлено, что юноша никакой коммерческой деятельностью не занимался и официально нигде не работал. Получив деньги от заявителя, он попросту потратил их по своему усмотрению", - отметили в управлении.