МИД РФ призвал Японию отказаться от привязки диалога с Москвой к ситуации с Украиной

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Для нормализации межгосударственного диалога с Москвой в Токио должны предпринять практические шаги, не увязывая их с ситуацией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исходим из того, что для возвращения к нормальному межгосударственному общению именно Токио следует предпринять практические шаги, подтверждающие его отказ от текущей недружественной линии, причем без привязок к тому, что происходит в тысячах километров от Японии на территории Украины", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как указала представитель МИД РФ, согласно позиции Москвы, "демонтаж накопленного в течение продолжительного времени позитивного багажа двусторонних связей был начат именно по инициативе Японии".

"Безосновательно Токио увязали дальнейшее сотрудничество с нашей страной с ситуацией вокруг Украины, сделали (это - ИФ) под давлением - нет, не своей общественности, а Вашингтона", - сказала Захарова.