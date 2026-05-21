Поиск

МИД РФ призвал Японию отказаться от привязки диалога с Москвой к ситуации с Украиной

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Для нормализации межгосударственного диалога с Москвой в Токио должны предпринять практические шаги, не увязывая их с ситуацией на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Исходим из того, что для возвращения к нормальному межгосударственному общению именно Токио следует предпринять практические шаги, подтверждающие его отказ от текущей недружественной линии, причем без привязок к тому, что происходит в тысячах километров от Японии на территории Украины", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Как указала представитель МИД РФ, согласно позиции Москвы, "демонтаж накопленного в течение продолжительного времени позитивного багажа двусторонних связей был начат именно по инициативе Японии".

"Безосновательно Токио увязали дальнейшее сотрудничество с нашей страной с ситуацией вокруг Украины, сделали (это - ИФ) под давлением - нет, не своей общественности, а Вашингтона", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Япония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов