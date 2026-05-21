Кабмин утвердил план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство России утвердило план по реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Особое внимание, по его словам, в ней будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры.

"В первую очередь, речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе, через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки.

"Прошу министерства транспорта, здравоохранения, промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий: от этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людей", - сказал Мишустин.