Кабмин РФ одобрил повышение лимита страховки по вкладам от 3 лет и счетам эскроу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило законопроект, повышающий до 2 млн рублей лимит страхового возмещения по длинным рублевым вкладам, а также увеличивающий до 30 млн рублей размер страховки по счетам эскроу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства РФ.

"Предложенные решения будут интересны для тех, кто получает доход от банковских вложений, и станут способствовать повышению объема долгосрочных инвестиций в экономику", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Согласно законопроекту, страховое покрытие по рублевым депозитам, размещаемым на срок более трех лет, вырастет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Кроме того, до 2 млн рублей повысится сумма страховых выплат по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами на срок от года до трех лет.

Максимальная сумма страховых выплат по счетам эскроу, открытым для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде, увеличится с 10 млн до 30 млн рублей.