Лавров встретился с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в четверг с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"В ходе мероприятия министром были даны оценки текущей международной ситуации с акцентом на риски растущей политизации торгово-экономической сферы. Обсуждён ряд актуальных внешнеэкономических вопросов, затрагивающих, в том числе отдельные аспекты работы зарубежных компаний в России", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.