Возбуждено дело о теракте после атаки БПЛА на Сызрань

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Сызрань утром в четверг, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Правоохранительным органам будет оказано полное содействие", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

"Более 15 БПЛА были нацелены на городской округ Сызрань. В пределах городского округа два дома были разрушены", - сказал Федорищев в видео, размещенном в Мах.

Он отметил, что БПЛА были нацелены на гражданские и промышленные объекты.

"Есть жертвы: погибли двое наших жителей - семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", - написал губернатор.

По его словам, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Все социальные и медицинские службы на связи с семьями.

"Выехал на место ЧП, пообщался с жителями и заводчанами. Сейчас проводится оценка ущерба. Поможем ликвидировать последствия. Конечно, оказываем поддержку - материальную и психологическую", - добавил Федорищев.