С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С космодрома Байконур прошел первый пуск ракеты-носителя "Союз-5", первая и вторая ступени отработали штатно, макет спутника выведен на расчетную орбиту, заявил "Роскосмос".

"30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний", - говорится в сообщении.

Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

Длительность выведения полезной нагрузки составила 9 минут 32 секунды.

"Роскосмос" опубликовал видео первого пуска ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Байконур.

12 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в России с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запуск ракет "Союз-5" планируются с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.