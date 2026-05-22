Более 7 млн россиян прошли санаторно-курортное лечение в 2025 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Свыше 7 млн граждан России в прошедшем году прошли санаторно-курортное лечение, количество пациентов санаторно-курортных организаций в стране увеличивается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2025 году свой выбор в пользу санаториев сделали более 7 млн человек", - сказал Мурашко в пятницу в ходе приветствия на Международном конгрессе "Санаторно-курортное лечение".

По его словам, россияне все чаще рассматривают такое лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия, что подтверждается ростом числа пациентов санаторно-курортных организаций.

Мурашко сообщил, что с начала 2025 года курортный фонд России пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Пензенской, Калининградской, Сахалинской областей, Республики Хакасия, Республики Крым и других регионов. Впервые установлен статус федерального или регионального значения для 198 лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортного региона.