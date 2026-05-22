Поиск

Более 7 млн россиян прошли санаторно-курортное лечение в 2025 году

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Свыше 7 млн граждан России в прошедшем году прошли санаторно-курортное лечение, количество пациентов санаторно-курортных организаций в стране увеличивается, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2025 году свой выбор в пользу санаториев сделали более 7 млн человек", - сказал Мурашко в пятницу в ходе приветствия на Международном конгрессе "Санаторно-курортное лечение".

По его словам, россияне все чаще рассматривают такое лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия, что подтверждается ростом числа пациентов санаторно-курортных организаций.

Мурашко сообщил, что с начала 2025 года курортный фонд России пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Пензенской, Калининградской, Сахалинской областей, Республики Хакасия, Республики Крым и других регионов. Впервые установлен статус федерального или регионального значения для 198 лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортного региона.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

 Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 217 беспилотников ВСУ

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

Уничтожен четвертый БПЛА, летевший на Москву
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2279 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9520 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов