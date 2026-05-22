Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77% благодаря осадкам, запасов хватит минимум на 400 дней, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу.

"Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77% от проектного объема. Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем", - написал Аксенов в своем канале в Max.

В целом в водохранилищах республики на 21 мая скопилось 186 млн куб. м воды, из которых 166 млн - в питьевых водохранилищах. Это на 50 млн куб. м больше, чем годом ранее.

В 2020-2021 годах Крым сталкивался с дефицитом воды после нескольких засушливых лет и сокращения запасов в водохранилищах, действовали графики подачи воды. До 2014 года основной объем пресной воды Крым получал из Каховского водохранилища по Северо-Крымскому каналу. Весной 2014 года на канале построили дамбу, началась водная блокада полуострова. Дамбу ликвидировали российские военные в феврале 2022 года - после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

