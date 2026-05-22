Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спасатели достали тело погибшего из-под завалов учебного заведения в Старобельске (ЛНР), сообщили в МЧС России.

"Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек. Основные силы сосредоточены на данных участках", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники.

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске, в результате атаки ранены 35 человек.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

В настоящий момент из-под завалов извлекли троих человек, они переданы бригаде скорой медицинской помощи.

ЛНР МЧС России
