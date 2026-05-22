ФСБ заявила о предотвращении теракта на объекте энергетики в Краснодарском крае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске россиянина, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв на объекте энергетической инфраструктуры региона.

"В Новороссийске задержан агент спецслужб Украины, гражданин РФ, 2003 года рождения", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Северского района Краснодарского края был завербован СБУ для подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края.

Мужчина был задержан, когда шел забирать из тайника элементы самодельной бомбы.

УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205(приготовление к теракту), ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 (госизмена) УК РФ.

"Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в ЦОС.

