Военные РФ заявили о переходе под их контроль 12,5 кв. км со взятием села Верхняя Терса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск после взятия села Верхняя Терса в Запорожской области перешли 12,5 кв. км территории, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Населенный пункт являлся важным логистическим и оборонительным узлом украинских формирований на данном участке фронта", - говорится в сообщении министерства.

О взятии села Минобороны РФ сообщило в пятницу. По информации ведомства, штурм Верхней Терсы провели подразделения 55-й дивизии морской пехоты и 5-й общевойсковой армии группировки "Восток".

"Потери противника составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ. Также уничтожено шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей типа пикап, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексакоптеров R18", - говорится в сообщении Минобороны РФ.