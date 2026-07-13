МИД РФ заявил послу ФРГ об участии Берлина в ударах Киева по России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу, вызванному в МИД РФ в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России. Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т.ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена "неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией".

"В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране", - добавили в МИД РФ.