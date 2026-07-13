Поиск

МИД РФ заявил послу ФРГ об участии Берлина в ударах Киева по России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу, вызванному в МИД РФ в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Заявлено об участии Берлина в террористических ударах киевского режима по гражданской инфраструктуре в России. Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, в т.ч. разведывательных и ударных БПЛА, зенитных ракет и реактивных боеприпасов, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена "неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей КНР, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией".

"В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране", - добавили в МИД РФ.

МИД РФ Германия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МИД РФ заявил послу ФРГ об участии Берлина в ударах Киева по России

Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

 Минпросвещения дистанцировалось от высказываний о "бежевых мамах" и мармеладе в виде червячков

Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

 Минпромторг включил электромобиль "Атом" в перечень допускаемых для работы в такси

Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

 Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

В МИД РФ вызван посол Германии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3075 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10495 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов