Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лунный скафандр для "Артемиды", связь запаха темного шоколада с выносливостью при тренировках, а также долгосрочные изменения в глазах после ковида

Скафандр AxEMU для лунной миссии Artemis IV Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Небольшой эксперимент малайзийских ученых с участием 23 мужчин показал, что воздействие запаха темного шоколада приводит к росту выносливости при выполнении силовых упражнений. Участникам в начале тренировки давали понюхать один из трех ароматов: растопленный темный шоколад с 90-процентным содержанием какао, 60-процентный молочный шоколад и контрольный образец дистиллированной воды. Затем проголодавшиеся участники выполняли разгибание ног с отягощением. Запах темного шоколада позволял выполнять больше упражнений. По мнению ученых, этот эффект обусловлен подавлением чувства голода. Первичный анализ показал, что запах темного шоколада достоверно снижал аппетит и чувство голода, в то время как молочный шоколад получил высокую оценку по шкале приятности.

- В 2028 году США планируют вновь оказаться на Луне. На поверхность спутника астронавты высадятся в планетарном скафандре следующего поколения AxEMU, который для NASA создает Axiom Space. Инноваций в привычном смысле — прорывных материалов, принципиально новых схем охлаждения, активной компенсации мышечной нагрузки — в AxEMU не будет. AxEMU создан по принципу адаптации проверенных технологий под специфику лунной среды. Этот скафандр станет рациональной сборкой из узлов, отработанных за 50 лет: вход со спины от "Орлана", подшипники от xEMU, сублиматор от Apollo. В этом материале рассказывается, почему NASA выбрало такой подход, чем скафандр отличается от предшественников и на что жалуются упорно тестирующие AxEMU астронавты.

- До нас были динозавры. После нас останутся машины, способные принимать решения без участия человека. До тех пор нам суждено метаться между далеким прошлым и стремительно наступающим будущим. Об этом – в июньском книжном дайджесте.

- Шведские врачи описали стойкие глазные симптомы, которые возникают у людей после ковида. Клинически они выражаются в нарушении зрения вблизи, косоглазии, ослаблении зрачкового рефлекса, нейродегенерации роговицы и хронической активации дендритных клеток в ней. Анализ слезной жидкости выявил значительную разницу в концентрации пяти белков.

- Вторая межзвездная комета 3I/ATLAS, открытая в прошлом году, родилась на холодных темных окраинах протопланетного диска у старой и бедной металлами звезды. К такому выводу пришли астрономы, измерившие в ее коме содержание изотопов азота и углерода.

- Исследователи Anthropic показали, что у Claude есть скрытое пространство, где на короткое время возникают промежуточные понятия и слова, которые используются нейросетью для генерации ответа.

- Перекрестное исследование американских ученых показало, что люди с депрессией чаще пишут твиты ради лайков. Предположительно, эта связь объясняется избыточной потребностью в получении подкрепления, которая приводит к нарушению психического здоровья при использовании социальных сетей.

- Немецкие врaчи сообщили об успешном экспериментaльном лечении двух пациенток с устойчивой хронической аутоиммунной полинейропатией биспецифическими моноклональными антителами, которые используются для лечения множественной миеломы. Хронические иммунные миелинопатии периферических нервов – группа прогрессирующих заболеваний, при которых собственная иммунная система вырабатывает антитела к миелиновым оболочкам нервов. Это приводит к нарушениям движений, равновесия и чувствительности.

- Палеонтологи изучили образ жизни сприггин Spriggina floundersi – червеобразных животных, которые обитали в океане на территории Южной Австралии около 555 млн лет назад, в конце эдиакарского периода. Исследователи установили, что сприггины были "правшами". Анализ окаменелостей показал, что они ползали по дну, изгибаясь всем телом в правом направлении, а также могли приподнимать переднюю часть тела. Это может указывать на относительно развитую нервную систему сприггин. Скорее всего, эти организмы обладали способностью к перемещению на всех стадиях жизни. Среди других эдиакарских организмов "правшей" или "левшей" не выявлено.