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Восемь человек, включая ребенка, погибли в результате атак БПЛА в ДНР

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей погибли, десять пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой народной республике в понедельник, среди погибших есть ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще десять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника в городских округах Горловка и Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах".

ДНР БПЛА погибшие пострадавшие
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Восемь человек, включая ребенка, погибли в результате атак БПЛА в ДНР

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