Российско-американский экипаж корабля "Союз МС-29" отправится с Байконура к МКС

Предстартовая подготовка корабля "Союз МС-29" на космодроме Байконур Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-29" с космонавтами "Роскосмоса" и астронавтом NASA на Международную космическую станцию (МКС) ожидается во вторник с космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-29" с новым экипажем МКС, запланирован на 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет пилотируемого корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 8 минут. Стыковка "Союза МС-29" к модулю "Причал" российского сегмента МКС состоится в 20:56 по Москве.

В экипаж корабля входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских многоразовых кораблях Crew Dragon компании SpaceX и американских астронавтов - на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите 261 сутки.

В ходе экспедиции планируется совершить два выхода в открытый космос по российской программе.

Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что глава NASA Джаред Айзекман будет присутствовать на запуске корабля. Также ожидается его встреча на Байконуре с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым.

"Визит Джареда Айзекмана стал первым за восемь лет посещением руководителем NASA космодрома Байконур", - сообщали в пресс-службе госкорпорации.