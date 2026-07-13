Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Путин о зеркальном ответе на удары по территории РФ, Трамп о пошлинах за охрану Ормузского пролива, а также вызов российских послов в МИД Франции и Германии из-за хакерского скандала

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, пообещал Владимир Путин.

- Дональд Трамп объявил о восстановлении Соединенными Штатами морской блокады Ирана. В обмен на обеспечение безопасности в Ормузском проливе Вашингтон будет требовать компенсацию в 20% от перевозимых грузов.

- В МИД РФ вызван посол Германии. Ему было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России.

- Послов России во Франции и Германии вызвали в министерства иностранных дел этих стран. Это было сделано в связи с информацией о предполагаемых российских кибератаках на ряд европейских государств.

- Евросоюз добавил VK в санкционные списки. В компании заявили, что введение санкций не влияет на работу VK и национального мессенджера Max.

- Сергей Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам. По его словам, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде регионов бюджеты являются дефицитными.

- ФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб на аэродромах Амурской и Челябинской областей. На территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА и аэростатах забросили FPV-дроны. Их перевозили на легковых машинах непосредственно к аэродромам.

- Бывший гендиректор "Торпедо" осужден за подкуп футбольных арбитров. Валерия Скородумова приговорили к двум годам колонии.

- Петиция об отстранении сборной Аргентины от ЧМ набрала 2,5 млн подписей. Авторы жалуются на лояльное отношение судей к команде и ее лидеру Лионелю Месси, в частности.