Курская область сокращает поток машин на АЗС в целях безопасности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Курская область в целях безопасности вводит с 15 июля особый порядок продажи бензина на АЗС, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, отметив, что обстрелы автозаправок участились.

"Чтобы максимально обезопасить наших граждан и снизить поток транспорта на АЗС, по решению оперштаба с 00:00 15 июля мы вводим ряд ограничений. По нечётным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры - 1,3,5,7,9. По чётным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр - 2,4,6,8 и нуля. Эти правила будут действовать вне зависимости от региона регистрации автомобиля. В других областях такая практика доказала свою эффективность", - написал он.

По его данным, за прошедшую неделю по АЗС были нанесены пять ударов.

"(...) это представляет реальную угрозу для жизни людей. Уже есть пострадавшие, в том числе - дети. Противник целенаправленно старается наносить удары по местам массового скопления людей на заправочных станциях", - добавил глава региона.

Он также сообщил, что ограничения по отпуску в канистры пока остаются без изменений.

"Несмотря на то, что оперштаб не вводил лимиты по литражу в бак, некоторые заправки его устанавливают - проговорил с нашими крупнейшими сетями, чтобы такое ограничение отменили, либо повысили лимит, как минимум, до 50 л на один автомобиль", - написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что власти региона определили 22 заправки в 100-километровой зоне от границы и ряд крупных заправок Курска, где будет введена особая схема движения автомобилей. К одной колонке сможет подъезжать не более одной машины, все остальные будут ждать на безопасном расстоянии около специально установленных знаков. При попытке автомобиля проникнуть на территорию АЗС сверх этой нормы, заправку всего транспорта остановят.

"Прошу всех отнестись к данным ограничениям с пониманием: стоит вопрос не просто обеспечения топливом, но в первую очередь - защиты жизни и здоровья наших людей. Как только обстановка стабилизируется, всё обязательно вернётся в норму", - заверил глава региона.