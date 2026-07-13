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В Старобельске в результате атаки ВСУ погибла женщина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали Базарную площадь, погибла женщина, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина, она была оперативно доставлена в лечебное учреждение. Медики сделали всё возможное, чтобы спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", - написал он.

В Кременной в результате атаки БПЛА погиб 50-летний мужчина.

Пасечник также сообщил об ударах ВСУ в Новоайдарском, Троицком и Сватовском муниципальных округах и Лисичанску, в результате которых ранены четверо мирных жителей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2026 года Военная операция на Украине
Леонид Пасечник Старобельск Луганская Народная Республика ЛНР
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