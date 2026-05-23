Иран и США продолжают переговоры по решению конфликта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Представители Ирана и США при посредничестве Пакистана продолжают попытки согласования соглашения по урегулированию военного конфликта, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на иранский источник.

"Консультации по спорным вопросам продолжаются. Результата пока нет", - сказал он.

По словам собеседника агентства, стороны обсуждают вопросы, связанные непосредственно с завершением вооруженного конфликта. Другие спорные темы пока не затрагиваются.

Эти консультации проходят на фоне публикаций американских СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп всерьез думает о новой волне ударов по Ирану. Предполагается, что такие удары могут произойти уже на выходных.

По сообщению Белого дома, Трамп отменил планировавшийся в течение уикенда отдых за пределами Вашингтона и проведет ближайшие дни в Белом доме.