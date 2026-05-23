Поиск

Военными РФ нанесены удары по используемым ВСУ объектам энергетики

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по связанным с украинской армией объектам энергетики, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия, позиции ВСУ в 142 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

В РФ вступил в силу закон, направленный на расширение мер поддержки многодетных семей

Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

 Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

МИД РФ организует поездку иностранных журналистов к месту трагедии в Старобельске

Число погибших в результате атаки на общежитие в Старобельске увеличилось до 10

БПЛА атаковали промпредприятие в Прикамье

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2287 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов