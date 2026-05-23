Военными РФ нанесены удары по используемым ВСУ объектам энергетики

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по связанным с украинской армией объектам энергетики, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия, позиции ВСУ в 142 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа и восемь управляемых авиационных бомб.