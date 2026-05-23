Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи, группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Студенок, Пески-Радьковские, Червоный Оскол Харьковской области и Лозовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, потери украинских сил за сутки на этих участках составили более 230 военных, 22 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
 Причиной пожара в НИИ в Иркутске могло стать нарушение правил огневых работ

