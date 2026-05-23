Два человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух пострадавших в селе Воронок из-за атаки украинского беспилотника.

"ВСУ атаковали FPV-дроном село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в своем канале в Мах в субботу.

Ранее в субботу в пресс-службе правительства региона сообщили, что над территорией Брянской области уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа. Также, по ее данным, в ночь на 23 мая в регионе был сбит 51 беспилотник ВСУ.