В Брянской области в результате атак БПЛА пострадали четверо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Брянской области FPV-дрон атаковал свинокопмлекс "Мираторга" в Климовском районе, пострадал сотрудник компании, его доставили в больницу, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В селе Старая Гута Унечского района БПЛА атаковали электропоезд. Осколочные ранения и закрытую черепно-мозговую травму получил помощник машиниста, его доставили в Брянскую областную больницу.

В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки FPV-дроном ранены две женщины, им оказана медицинская помощь, добавил Ковальчук

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2026 года Военная операция на Украине
Мираторг Погарский район Климовский район Егор Ковальчук Брянская область
