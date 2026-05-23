В Чечне начали восстанавливать поврежденный железнодорожный мост

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Чечня начала восстанавливать железнодорожный мост на участке Аргун - Ханкала, который был поврежден из-за обильных осадков, сообщает РЖД в своем канале в мессенджере Макс.

"Сейчас укрепляем опоры моста: для этого доставили 20 вагонов с бутовым камнем общим объемом 750 куб. метров. Также используем массивные железобетонные блоки - тетраподы. На месте уже имеется 25 таких конструкций, предназначенных для защиты побережья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают более 30 железнодорожников, привлечена специализированная техника, в том числе 3 экскаватора, бульдозер.

"На время проведения работ прибытие и отправление пассажирских поездов, связывающих чеченскую столицу с Москвой и Волгоградом, осуществляется на станции Гудермес", - уточняется в сообщении.

Кроме того, на участке Гудермес - Грозный организована перевозка пассажиров автотранспортом.

Ранее сообщалось, что утром 22 мая движение поездов закрыто на участке Аргун - Ханкала в Чечне из-за подмыва железнодорожного моста.

