Общая сумма компенсаций пострадавшим от наводнения в Дагестане и Чечне составит более 1,1 млрд руб.

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Единовременная помощь и компенсация за утрату имущества в результате наводнения в Дагестане и Чечне будет выплачена пострадавшим на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в пятницу министр прибыл в Махачкалу, чтобы принять участие в заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков на территории РФ. В ходе мероприятия была рассмотрена текущая ситуация в пострадавших от наводнения Дагестане и Чечне.

"Количество выплат составляет на общую сумму 1 144 290 680 рублей", - сказал Куренков на заседании правкомиссии.

По его словам, всего более 58 тыс. пострадавших получат материальную помощь.

"В Республике Дагестан выплаты назначены и осуществлены более 26,6 тыс. пострадавшим, что составляет 100% от положительно принятых решений. (...) В Чеченской Республике выплаты назначены более 31,7 тыс. пострадавшим, что составляет 97% от обработанных заявлений", - отметил глава МЧС.

В частности, в Дагестане от пострадавших граждан поступило более 274 тыс. заявлений, обработано свыше 179 тыс. заявлений (65% от поступивших). В работе остаются 94,2 тыс. заявлений, что составляет 35% от общего количества поданных заявлений.

В Чеченской Республике от пострадавших граждан поступило более 40 тыс. заявлений, обработано свыше 32,7 тыс. заявлений, что составляет 80% от поступивших. В работе остаются 8 тыс. заявлений, что составляет 20%. Выплаты произведены по 7 тыс. заявлений, что составляет 23% от назначенных.

По словам главы МЧС, активная фаза работ по ликвидации ЧС завершена.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9,8 тыс. жилых домов. Поврежденными признаны 7,1 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.

Хроника 28 марта – 22 мая 2026 года Наводнение в Дагестане
