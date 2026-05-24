Путин заявил о большом значении укрепления связей со странами Африки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о большом значении для РФ укрепления дружественных связей со странами Африки, отметил общее стремление к построению справедливого многополярного миропорядка.

"Российская Федерация придает большое значение упрочению традиционно дружественных связей с африканскими государствами. Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата", - говорится в поздравительном послании Путина главам государств и правительств африканских стран по случаю Дня Африки. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных организаций расширяется конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются интеграционные процессы", - говорится в послании.

Как отметил президент, День Африки - праздник, "который является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию".

Путин выразил уверенность, что "третий саммит Россия - Африка, который состоится в октябре в Москве, позволит наметить новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и африканскими партнерами на различных направлениях".

"Буду рад видеть африканских лидеров в Москве. Искренне желаю всем вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а вашим согражданам - мира и благополучия", - говорится в послании.